حماة الوطن: ذكرى تحرير طابا رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات

هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب مصر العظيم بالذكرى الثانية والثلاثون لتحرير طابا واستعادة أرضها بعزة وكرامة وحماية سيادته بكل الطرق العسكرية والقانونية والدبلوماسية.وأشار الحزب إلى أنه فى مثل هذا اليوم 19 مارس 1989 حررت الإرادة المصرية الوطنية آخر بقعة محتلة من الأرض المقدسة طابا فهذا التاريخ لن ينساه المصريون أبدًا، لأن إرادة المصريين قهرت العدو، واستبسلت لتحرير الأرض.وأضاف لقد أثبت المصريون أنه مهما طال الزمن، فلن يفرطوا فى شبر واحد من أرضهم، وهذا ما حدث بعد معركة طويلة من التحكيم الدولى، وتم رفع العلم المصرى على آخر نقطة حدودية لمصر على أرض سيناء الحبيبة بفضل انتصار الدبلوماسية المصرية القائمة على الوطنية الحقيقية.وأكد أن ذكرى تحرير طابا تعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة، التي قدمها ويقدمها الجيش المصرى من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويلويتوجه الحزب بالتحية إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وشهدائها، الذين لم يدخروا جهدا على مدار التاريخ لحماية مصر وشعبها وأرضها، إلى جانب التحية لخبراء القانون والتحكيم الدولي الذين اثبتوا أحقية مصر في أرضها.