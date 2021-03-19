رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي «الراهبين» عن حادث القطار: سائق «توك توك» كاد أن يتسبب في كارثة

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:25 ص
حادث القطار
حادث القطار
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
كشف عدد من أهالى قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، أن الحادث الذى شهدته القرية أمس بعد اصطدام قطار بـ"توك توك"، كاد أن يتسبب في كارثة تدمر القرية بأكملها لولا عناية الله.

أكد محمد عبد العظيم من أهالي القرية، أن سائق التوك توك طفل لا يتعدى عمرة ١٢ عاما، حيث حاول عبور قضبان القطار وهو محمل بأسطوانات الغاز، فاشتبكت عجلاته بشريط السكة الحديد، مشيرا إلى أن سائق التوك توك فر هاربا خوفا من حدوث كارثة.

وأضاف إن الأهالي قاموا بحمل أسطوانات الغاز من التوكتوك بعيدا عن شريط السكة الحديد لتخفيف الكارثة، مشيرا إلى أن القدر كان رحيما بالقرية حيث انتبه قائد القطار وحاول تهدئة القطار ليخفف من الصدمة وبعدها قام بإيقاف القطار.

كانت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية شهدت اصطدام القطار رقم 967 المتوجه من طنطا إلى المنصورة بتوك توك على شريط القطار وهروب سائق التوك توك.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 967 المتجه من طنطا إلى المنصورة بـ"توتك توك" على شريط السكة الحديد وهروب سائقه، بعد أن قطع الطريق أمام القطار، وقام سائق القطار بعملية الربط والفرامل عليه في اللحظات الأخير، وتوقف القطار لحين إنهاء الإجراءات.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أهالي «الراهبين» عن حادث القطار: سائق «توك توك» كاد أن يتسبب في كارثة
أهالي «الراهبين» عن حادث القطار: سائق «توك توك» كاد أن يتسبب في كارثة
أهالي «الراهبين» عن حادث القطار: سائق «توك توك» كاد أن يتسبب في كارثة
أهالي «الراهبين» عن حادث القطار: سائق «توك توك» كاد أن يتسبب في كارثة

موضوعات متعلقة

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

تردد قناة سي بي سي الجديد 2021.. ومسلسلات رمضان التي تعرضها

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج


الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

الإمارات وكوريا الجنوبية تحتفلان بـ40 عامًا على العلاقات الدبلوماسية

دراسة: لا أدلة على تسبب أسترازينيكا في جلطات دموية

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة ناعيا شاكر عبد الحميد: ستبقى سيرته العطرة وعلمه

شهادات من الفائزين بـ«الشارقة للإبداع» في ثاني أيام ملتقى الأقصر للشعر العربي

خالد جلال ناعيا شاكر عبدالحميد: ستظل أبحاثه إرثا للمكتبة العربية

رئيس التنمية الثقافية ينعى شاكر عبدالحميد: «كان موسوعة ثقافية»