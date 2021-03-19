أهالي «الراهبين» عن حادث القطار: سائق «توك توك» كاد أن يتسبب في كارثة

كشف عدد من أهالى قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، أن الحادث الذى شهدته القرية أمس بعد اصطدام قطار بـ"توك توك"، كاد أن يتسبب في كارثة تدمر القرية بأكملها لولا عناية الله.أكد محمد عبد العظيم من أهالي القرية، أن سائق التوك توك طفل لا يتعدى عمرة ١٢ عاما، حيث حاول عبور قضبان القطار وهو محمل بأسطوانات الغاز، فاشتبكت عجلاته بشريط السكة الحديد، مشيرا إلى أن سائق التوك توك فر هاربا خوفا من حدوث كارثة.وأضاف إن الأهالي قاموا بحمل أسطوانات الغاز من التوكتوك بعيدا عن شريط السكة الحديد لتخفيف الكارثة، مشيرا إلى أن القدر كان رحيما بالقرية حيث انتبه قائد القطار وحاول تهدئة القطار ليخفف من الصدمة وبعدها قام بإيقاف القطار.كانت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية شهدت اصطدام القطار رقم 967 المتوجه من طنطا إلى المنصورة بتوك توك على شريط القطار وهروب سائق التوك توك.كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 967 المتجه من طنطا إلى المنصورة بـ"توتك توك" على شريط السكة الحديد وهروب سائقه، بعد أن قطع الطريق أمام القطار، وقام سائق القطار بعملية الربط والفرامل عليه في اللحظات الأخير، وتوقف القطار لحين إنهاء الإجراءات.تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.