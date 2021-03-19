وداعًا للكونتور.. موضة ماكياج ربيع 2021

تحرص العديد من الفتيات على اتباع موضة الربيع من ألوان الماكياج خاصة مع دخول الفصل، وذلك للحرص على اتباع الموضة في كل فصل، ولما يشمله هذا الماكياج من ألوان مبهجة ومناسبه لكافة ألوان البشرة من سمراء وشقراء والبشرة القمحاوية.قالت خبيرة التجميل ناتالي نصار، أن موضة ربيع 2021 مميزة للغاية، فالأيشادو باللون الأخضر، والزمردي، ولون العقيق، والكاكي على موضة أيشادو الربيع، تلك الدرجات المستوحاة جميعًا من الأحجار الكريمة، والتي تلائم العيون السوداء والبنية بشكل خاص.وأضافت ناتالى لـ"الدستور": تحرص الكثير من الفتيات على رسم أعينهن باستخدام الآيلاينر لإبراز جمالها، ورغم أنه موضة منذ سنوات، ولكن هذا العام يتربع الخط الرفيع من الآيرينر على عرش موضة مكياج ربيع 2021، ويمكنك الاستغناء عن الماسكارا، واستخدام الهايلايتر للحصول على إطلالة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت.وأضافت خبيرة التجميل، ثم تأتي الخطوة الأخيرة في الأهم للحصول على مكياج مثالي، وهي استخدام الهايلايتر على عظام الخدين والأنف والتحديد الشفاه العليا به، وذلك من أجل إضاءة مثالية للبشرة.وتابعت: سيختفي استخدام الكونتور لنحت الوجه، ويستخدم بدلًا منه البلاشر لإبراز جماله، حيث عادت موضة استخدام كمية كبيرة منه على البشرة، ويمكنك توزيعه على عظمة الحاجب، وأسفل عظمة الخدين، وقد يكون النوع الكريمي أسهل في التوزيع.