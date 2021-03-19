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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النشرة المرورية: انتظام الحركة بمحاور وميادين الجيزة والقاهرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:17 ص
انتظام الحركة
انتظام الحركة
محمد عيسى
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انتظمت حركة السير بالطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط وجود أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وشهدت حركة المركبات المرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر– 15 مايو– الجلاء– كوبرى عباس– كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولًا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقة العروبة ونفق الأزهر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، انتظام حركة سير السيارات في هذه المناطق سيولة مرورية بشوارع الوراق والمريوطية.

كما شهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما ظهر انتظام حركة السير بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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