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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 600 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:14 ص
فحص مواطن من الأسر
فحص مواطن من الأسر
ولاء القاضى
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قال اللواء إبراهيم أبوليمون، إنه تم الكشف على 600 مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة السادسة والعشرون للمبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك بمركز شباب ساقية أبو شعرة بمركز أشمون يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد لصندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

هذا وأكد المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية خيريه بالمنوفية، على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية "نور حياة "والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والجمعيات الخيريه بالمحافظة، موضحًا أن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة.

وأضاف أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.
فحص 600 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية
فحص 600 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية
فحص 600 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية
فحص 600 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية
فحص 600 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية
فحص 600 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

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