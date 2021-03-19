إعطاء 7.93 مليون جرعة من لقاحات كورونا في فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 7.93 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 225 ألفا و17 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، سوف يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين عاما وشهرين.وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الفيروس قبل نحو 11 أسبوعا.