بريطانيا تتخلى عن أسهم في مصرف ناتويست بـ1.1 مليار جنيه

خفضت الدولة البريطانية حصتها في بنك "ناتويست" عبر بيع أسهم بقيمة 1،1 مليار جنيه استرليني اشترتها المجموعة المصرفية نفسها، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية والمصرف اليوم الجمعة.وشملت العملية نحو 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها كما افاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية.وبذلك تراجعت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61،7 بالمئة إلى 59،8 بالمئة، و"ناتويست" واحد من أكبر المصارف في المملكة المتحدة.