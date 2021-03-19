رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة البترول بالإسكندرية

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:10 ص
حريق شركة البترول
حريق شركة البترول بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قرر المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة إسكندرية للبترول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب تقرير السلامة المهنية للفحص وحصر التلفيات الموجودة.

كما قررت النيابة تشكيل فريق، للانتقال إلى مستشفيات، العامرية المركزي، والميري، لسؤال 5 أشخاص مصابين، وسبب اندلاع حريق بثقب في المواسير الموصلة للصهاريج، وتنكات التقطير، داخل شركة العامرية للبترول.

كشف أحد العاملين في الشركة، شهود العيان، إنهم تفاجئوا أثناء الوردية اندلاع حريق داخل وحدة التقطير، حيث تمكن العمال من الخروج سريعًا من موقع الحادث إلا أن البعض منهم أشعر باختناق أثناء عملية الخروج عن موقع الحادث، ولم يصاب إلا شخص واحد بحروق من الدرجة الثالثة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، يفيد ورود بلاغًا حول نشوب حريق داخل إحدى شركات البترول، غربي الإسكندرية.

على الفور انتقل قيادات المديرية إلى مكان الحريق رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تبين من الفحص والمعاينة الاولية نشوب الحريق في أحد المواسير الموصلة للصهاريج.

تم السيطرة على الحريق، باخماد النيران، وجارٍ تبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي الشركة، وتسبب الحريق الي أصابة بعض العمال، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة البترول بالإسكندرية
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة البترول بالإسكندرية
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة البترول بالإسكندرية
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة البترول بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

مصدر أمني يوضح حقيقة اندلاع حريق بشركة بترول في الإسكندرية

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021


الصور

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دراسة: لا أدلة على تسبب أسترازينيكا في جلطات دموية

الإمارات وكوريا الجنوبية تحتفلان بـ40 عاما على العلاقات الدبلوماسية

4 مواد غذائية مفيدة غنية بالبوتاسيوم

منتجون: حفل جوائز الأوسكار سيكون بالحضور الشخصى ولن يستخدم تطبيق زوم

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شهادات من الفائزين بـ«الشارقة للإبداع» في ثاني أيام ملتقى الأقصر للشعر العربي

خالد جلال ناعيا شاكر عبدالحميد: ستظل أبحاثه إرثا للمكتبة العربية

رئيس التنمية الثقافية ينعى شاكر عبدالحميد: «كان موسوعة ثقافية»

سعد القرش ناعيًا شاكر عبدالحميد: شيخ عرب بين أحبائه