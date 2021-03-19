ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة البترول بالإسكندرية

قرر المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة إسكندرية للبترول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب تقرير السلامة المهنية للفحص وحصر التلفيات الموجودة.كما قررت النيابة تشكيل فريق، للانتقال إلى مستشفيات، العامرية المركزي، والميري، لسؤال 5 أشخاص مصابين، وسبب اندلاع حريق بثقب في المواسير الموصلة للصهاريج، وتنكات التقطير، داخل شركة العامرية للبترول.كشف أحد العاملين في الشركة، شهود العيان، إنهم تفاجئوا أثناء الوردية اندلاع حريق داخل وحدة التقطير، حيث تمكن العمال من الخروج سريعًا من موقع الحادث إلا أن البعض منهم أشعر باختناق أثناء عملية الخروج عن موقع الحادث، ولم يصاب إلا شخص واحد بحروق من الدرجة الثالثة.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، يفيد ورود بلاغًا حول نشوب حريق داخل إحدى شركات البترول، غربي الإسكندرية.على الفور انتقل قيادات المديرية إلى مكان الحريق رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تبين من الفحص والمعاينة الاولية نشوب الحريق في أحد المواسير الموصلة للصهاريج.تم السيطرة على الحريق، باخماد النيران، وجارٍ تبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي الشركة، وتسبب الحريق الي أصابة بعض العمال، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.