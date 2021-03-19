اشتعال النيران في لنش سياحي بالغردقة

اندلع صباح اليوم الجمعة حريق في أحد اللنشات السياحية الصغيرة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر وعلى متنه سائحون وريّس المركب.وعلى الفور تحرّكت الأجهزة المعنية للإنقاذ.تلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بلاغًا من أحد البحارة يفيد باشتعال النيران بلنش سياحي صغير «سبيد» على متنه سائحون وبحري اللنش، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر لاتخاذ اللازم.وقال حسن فؤاد الطيب الخبير البحري ومستشار جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، إنه فور تلقي البلاغ تحرك مركب يحمل عددًا من الغواصين التابعين للجمعية وقاموا بإنقاذ السائح وزوجته وريس المركب، بعد اشتغال النيران بها وسط البحر، بعد ارتفاع ألسنة النيران تزامنًا مع شدة الرياح، وتم نقل السائحين والبحري من علي متن المركب.