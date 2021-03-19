إعطاء 10.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه جرى إعطاء 10.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم الجمعة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ301 ألف و171 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عاما لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 12 أسبوعا.