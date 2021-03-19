فتح: ما يجري في القدس تطهير عرقي وجريمة بحق الإنسانية

أكدت حركة فتح أن ما يجري في الشيخ جراح في قلب القدس، عملية تطهير عرقي وجريمة بحق الإنسانية، وهو بداية لسلسلة إجراءات عدوانية في القدس تهدف الى إفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين بالقوة العسكرية المغلفة كذبا بقانون العنصرية للمحتل.وشدد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في بيان له اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني العظيم المرابط في القدس وكل من يستطيع الوصول للمنازل المهددة، سيقاوم الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تهدد الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية في القدس.وطالب القواسمي دول العالم بالتدخل الفوري واستخدام نفوذها السياسي والضغط على دولة الاحتلال لمنعها من القيام بعمليات التهجير القصري للمواطنين الفلسطينيين من بيوتهم.