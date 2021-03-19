رئيس الأكاديمية البحرية: العلم أساس بناء الأوطان

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن العلم أساس بناء الأوطان، مشيدا بتجربة "مصر تستطيع" التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريينبالخارج، حيث منحها درع الأكاديمية، تقديرا لما تبذله من جهود في شتى المجالات.جاء ذلك اليوم خلال حفل تخرج كلية الدراسات العليا في الإدارة، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.وثمّن عبد الغفار جهد الخريجين على مدار سنوات منذ2013م، وحتى الآن في رحلة طويلة من الماجيستير حتى الدكتوراة، مضيفا أن الأكاديمية تفخر بأبنائها من الخريجين وصبرهم ومثابرتهم للحصول على أحدث العلوم والمعارف وفق لأحدث المعايير العالمية.وأكد عبد الغفار أننا بصدد مرور 50 عاما على إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تركت خلالها بصمة واضحة في شتى المجالات.