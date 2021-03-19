الإمارات وكوريا الجنوبية تحتفلان بـ40 عاما على العلاقات الدبلوماسية

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية عن إقامة فعاليات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي احتفالا بالذكرى السنوية الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة أن مهرجان "كوريا - الإمارات" الذي سينطلق يوم 31 مارس الجاري ويستمر حتى يوم 2 أبريل المقبل، سيشمل علي "مهرجان محتوى كي" في الإمارات، و"مهرجان كي-بوب" فى كوريا، ويهدف مهرجان محتوى كي المقرر إقامته يومي 31 مارس و1 أبريل، إلى تعريف الإمارات بالمحتويات الكورية، ليشمل مناظرة جماعية عبر الإنترنت واستشارات للتصدير، حيث يقدر حجم سوق المحتوى الإماراتي بـ 8.6 مليار دولار لتحتل الإمارات المرتبة الـ26 عالميا، والمرتبة الثانية في الشرق الأوسط.ومن المقرر إقامة مهرجان كي-بوب يوم 2 أبريل، بمشاركة نجوم كي-بوب مثل إن سي تي دريم، ومامامو، وايسبا، وأسترو، وذا بويز، وبي آي جي، فضلا عن مغنية أوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي.ويمكن مشاهدة العرض عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يشمل قناة "في موسيقى" لشركة نيفر الكورية، وقناة المركز الثقافي الكوري لدى الإمارات على اليوتيوب، وقناة إس بي إس ذا كي-بوب على اليوتيوب.