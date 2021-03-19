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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

60 مليون دولار من البنك الدولي لمكافحة كورونا في أفغانستان

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:03 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
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أعلن البنك الدولي في بيان رسمي، اليوم الجمعة، التعهد بمنح 60 مليون دولار كمساعدات للحكومة الأفغانية في إطار برنامجها القومي الذي يهدف لشراء وتوزيع لقاحات آمنة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء في البيان حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أن حزمة المساعدات المالية ستوفر التطعيمات لأكثر من 17% من المواطنين الأفغان، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية الأساسية ومساعدة أفغانستان في التعافي من الجائحة.

وقال هنري كيرالي، مدير إدارة أفغانستان بالبنك الدولي، "إن البنك الدولي يعمل بشكل حثيث مع الحكومة الأفغانية وشركاء التنمية لمكافحة فيروس كورونا بشكل مؤثر وتحسين اختبارات الكشف عنه وطرق معالجته، بالإضافة إلى تقوية النظام الصحي في البلاد".

وأشارت الشبكة إلى أن أفغانستان لديها اتفاقية لتطعيم 20% من سكانها ضمن برنامج "كوفاكس" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا، فضلا عن دعم مقدم من بنك التنمية الأسيوي الذي تعهد بشراء تطعيمات تكفي نحو 11% من المواطنين الأفغان.

يذكر أن أفغانستان كانت قد استلمت بالفعل 500 ألف جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من الهند وأكثر من 49 ألف جرعة ضمن برنامج "كوفاكس" من الاتحاد الأوروبي.

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