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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: الدول الإفريقية تحتاج لوسائل مبتكرة لسد الفجوة في تمويل التنمية

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:01 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الدول الافريقية تحتاج إلى وسائل مبتكرة لسد الفجوة في تمويل التنمية والتي تصل الى 8ر92 مليار دولار سنويا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الافريقي 2063 وتنفيذ اتفاقية باريس للحد من التغيرات المناخية ومواجهة جائحة كوفيد-19.

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها نسيم علمان، رئيس قسم تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر والأزرق وادارة التغيرات المناخية والموارد الطبيعية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، خلال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الخبراء المنعقد حاليا في أديس أبابا عبر الفيديو كونفرانس.

وأشار علمان إلى أن أفريقيا ليست على الطريق الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة، داعيا الدول الافريقية الى العمل على الاستفادة من التكنولوجيا والعلوم الحديثة والابتكارات من أجل المساهمة في تحقيق هذه الأهداف.

واوضح المسئول الأممي أن جائحة كوفيد-19 غير المسبوقة وآثار التغيرات المناخية أدت الى تقويض التقدم وقدرة القارة الافريقية على تمويل أهداف التنمية المستدامة والمضي قدما في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الافريقي 2063.

كما حث نسيم علمان الدول الافريقية على الاستفادة من تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإقليمية الافريقية لدعم زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ودعم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات المستقبلية.

ومن المقرر أن يبدأ وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة اجتماعاتهم السنوية يوم الاثنين المقبل بأديس أبابا ولمدة يومين، تحت عنوان "التصنيع المستدام والتنوع في أفريقيا في عصر الرقمنة في ظل جائحة كوفيد-19".

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