كوريا الجنوبية: تسريع طرح لقاح «أسترازينيكا» لاستكمال حملة التطعيم

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة تسريع طرح لقاح أسترازينيكا كجزء من حملتها الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، في الوقت الذي أكدت فيه معظم الهيئات المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد علاقة بين اللقاح وجلطات الدم التي أصيب بها بعض المتلقين.وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، كدت كوريا أنها ستطرح اللقاح بشكل عاجل من أجل الاستمرار فى حملة التطعيم الوطنية، خاصة بعد إعلان وكالة الأدوية الأوروبية، أنه لا دليل يشير إلى وجود علاقة بين اللقاح الذي تصنعه شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة "أسترازينيكا" وجامعة "أكسفورد" وبلاغات عن تجلط الدم لدى بعض متلقيه، وأن اللقاح "آمن وفعال".وأشارت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن اللقاح قد يكون مرتبطا بتجلط الدم في بعض "الحالات النادرة جدا"، حيث تم الإبلاغ عن عدد قليل جدا من الحالات ذات الصلة، ولكنها أضافت أن فوائده تفوق مخاطر الآثار الجانبية المترتبة عليه.