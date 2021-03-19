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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة «الرياض»: التوتر بين أمريكا وروسيا لن يكون في صالح المجتمع الدولي

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:53 ص
أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا
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أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن الصراع الكلامى الحالي بين أمريكا وروسيا سيكون له آثار قوية على علاقة البلدين خلال المرحلة المقبلة، وهو مؤشر لن يكون فى صالح المجتمع الدولي.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "بداية حرب باردة" - إن استدعاء روسيا لسفيرها في واشنطن من أجل التشاور ما هو إلا مؤشر على التصعيد الذي بكل تأكيد لن يكون في صالح المجتمع الدولي الذي يعاني بالفعل من انقسامات عدة حول ملفات شائكة.

وتابعت الصحيفة: في زمن "الحرب الباردة" انقسم العالم إلى معسكرين كل منهما يبحث عن السيطرة والتغلغل وإيجاد مناطق نفوذ، ما أدى إلى ارتفاع حدة التوتر بين القوتين العظميين في ذلك الحين، ووصل الأمر إلى حد رفع الاستعداد النووي بينهما بما أنذر بقيام حرب عالمية ثالثة حينها لولا تراجع حدة المواقف.

وأوضحت أن التصريحات القوية الأخيرة ستعيدنا إلى تلك الأجواء من جديد من دون القدرة على التنبؤ بما تخبئه الأيام سواء من ناحية التصعيد أو جانب التهدئة، وإن كانت المؤشرات الحاصلة ترجح التصعيد.

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