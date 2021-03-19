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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لإنشاء محطات صرف بالمحافظات لرى 579 ألف فدان

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:50 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه تم وضع خطة متكاملة لأعمال إنشاء وتطوير محطات الصرف المختلفة بالمحافظات، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات والأراضى الزراعية، وخاصة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، إنه تم إنشاء تسع محطات لخدمة زمام 579  ألف فدان منها محطة الحارس الجديدة، ومحطة جنوب سهل الحسينية، ومحطة بنى حميل، ومحطة زغلول،ومحطة ترعة النور، والعياط الجديدة.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم الإنتهاء من كافة المشروعات المتعثرة منذ سنوات طويلة للإستفادة من الإستثمارات التى أُنفقت عليها، حيث تم الإنتهاء من إنشاء وتشغيل محطة السلسله الجديدة  والتى تخدم زمام 35 ألف فدان بمحافظة اسوان، بعد تذليل المعوقات التى واجهت إنشاء المحطة منذ ثلاثون عاما.

وأشار عبدالعاطي، إلى أن إنشاء محطات الصرف الجديدة يأتى ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد وإنشاء 108 محطات خلال السنوات الخمسة عشر القادمة للوفاء بإحتياجات الرى وإستيعاب الإحتياجات المائية للزمامات الجديدة وتنظيم عملية الصرف الزراعى بالمصارف الرئيسية.

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