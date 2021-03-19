اليابان: ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية على مراكز مكافحة الفيروسات

كشف مسؤولو أحد المراكز الرئيسية المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليابان عن ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مراكز مكافحة الأمراض خلال عام 2020 الماضي، بمقدار أربع أضعاف عن العام الذي يسبقه.وأفاد مسؤولو المركز الوطني للصحة العالمية والطب، في تصريحات لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة، بأن الهجمات الالكترونية الموجهة للمراكز الطبية ارتفعت من حوالي 2ر1 مليون خلال عام 2019 قبل تفشي الوباء إلى حوالي 3ر5 مليون خلال العام الماضي.وأضاف المركز أن الهجمات، التي نشأ العديد منها في الصين وروسيا، لم تؤد إلى تسرب أبحاث سرية أو معلومات شخصية بسبب تدابير الأمن الإلكتروني القوية.ووفقًا لكينجو ميو، رئيس المخابرات المعلوماتية الطبية بالمركز، بلغ المتوسط ​​الشهري للهجمات في عام 2019 حوالي 100 ألف لكنه قفز إلى حوالي 440 ألف حالة في عام 2020.ويتوفع ميو أن تحتاج الصناعات الطبية مزيدا من الاعتماد على الاتصالات الإلكترونية مع العالم الخارجي في المستقبل القريب، مثل استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، قائلا "إن تأسيس أنظمة دفاع جديدة بات أمرا ضروريا من خلال تبادل المعلومات حول الضرر وأساليب الهجوم والتدابير المضادة".وكانت معظم الهجمات محاولات بدائية من بينها رسائل بريد إلكتروني مع مرفقات إلكترونية تحتوي على فيروسات أو روابط إلى مواقع ويب احتيالية، إلا أنه منذ النصف الأخير من عام 2020 الماضي، استخدم عدد متزايد من القراصنة برامج "إيموتيت" الخبيثة والأكثر تعقيدًا.جدير بالذكر أن المؤسسات الصحية في الخارج أيضًا تواجه هجمات إلكترونية لسرقة بيانات حول كيفية مكافحة فيروس كورونا.وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، وهي وكالة رئيسية في حرب الاتحاد الأوروبي ضد كوفيد-19، ضحية الهجمات الإلكترونية العام الماضي عندما تمكن القراصنة من الوصول إلى الوثائق المتعلقة بالأدوية واللقاحات ضد الفيروس وتسريبها بشكل غير قانوني على الإنترنت.