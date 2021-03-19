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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الروسي يعلن اعتقال خلية متطرفة تلقت تعليمات من كييف لارتكاب أعمال إرهابية

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:45 ص
الأمن الروسي
الأمن الروسي
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال 14 عنصرًا في خلية تابعة لأنصار حركة الشباب الأوكراني الراديكالي "ام كي يو"، تلقوا تعليمات من كييف لارتكاب اعمال ارهابية في روسيا.

وذكر بيان للأمن الروسي اليوم (الجمعة) أنه بالتعاون مع لجنة التحقيقات الروسية وفي اطار قضية جنائية تتعلق بتشكيل مجموعة متطرفة والانتماء لها، تم اعتقال خلية منظمة من أنصار حركة الشباب الأوكراني الراديكالي "ام كي يو"، التي انشأها المواطن الأوكراني ايجور كراسنوف من مواليد 2000.

واضاف البيان:" أنه تم اعتقال 13 عنصرا من المجموعة في مدينة "جيليندجيك" بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، كما احتُجز عنصر آخر في مدينة "ياروسلافل" شمال موسكو".

مشيرا إلى ضبط كمية كبيرة من المطبوعات ذات المحتوى النازي والأسلحة الحادة ومعدات اتصالات تحتوي على تعليمات لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة النارية من منازل المعتقلين.

وأوضح الأمن الروسي في بيانه أن المعتقلين اعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم وبأن الخلية تم تنظيمها عام 2019 تحت التأثير الأيديولوجي لزعيم "ام كي يو" كراسنوف.

كما اعترف المعتقلون أيضا بأنهم تلقوا تعليمات كراسنوف ومن اعضاء اوكرانيين آخريين في مدينتي خاركوف وكييف حول صناعة وسائل تستعمل في الاعمال الإرهابية والقتل وغيرها من أعمال عنف.

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