كوريا الجنوبية تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية، اليوم الجمعة تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 97757 إصابة.ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية عن الوكالة قولها، إنه تم أيضًا تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1690 حالة وفاة.