أوكرانيا تسجل 16 ألف إصابة جديدة و262 وفاة بكورونا

سجلت أوكرانيا 15 ألفا و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و519 ألفا و926 شخصا.وقال وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنه "تم تسجيل 15850 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 830 طفلا و401 من العاملين في المجال الطبي".وأضاف ستيبانوف أنه تم تسجيل 262 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 29 ألفا و515 حالة.ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، تماثل للشفاء 4 آلاف و444 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونا و248 ألفا و782 شخصا.