اعتقال إرهابي في كركوك العراقية وضبط أسلحة لداعش في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الجمعة اعتقال أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء في الحويجة بمحافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) أن قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (المرة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، وتمت إحالة المتهم المطلوب إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، العثور على أسلحة وعتاد كثيرة لتنظيم داعش في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، موضحة أن الكدس كان يضم 130 قنبلة هاون عيار (180ملم) وبراميل سي فور و200 صاعق وأحادية (عدد2) 5-14 ملم ومدفعا نمساويا.