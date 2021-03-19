المرصد: ميليشيات إيران تخفي أسلحتها بالمناطق الأثرية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات الموالية لإيران، تعمد إلى تخزين أسلحة وذخائر ضمن قلعة الرحبة الأثرية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.ووفقا للمرصد، كان تنظيم "داعش" أيضًا يعمل إلى تخزين أسلحته تحت الأرض في سراديب وأقبية القلعة إبان سيطرته على المنطقة، وهو ما تستغله الآن الميليشيات الموالية لإيران وتعاود فعل التنظيم، خوفا من الاستهدافات المتكررة لمواقعها ومراكز تخزين أسلحتها وذخائرها، لاسيما أن القلعة كبيرة ومحصنة بشكل كبير، وهذا ما يعد انتهاك خطير وصارخ وتتحمل إيران مسؤولية أي ضرر يلحق بالصرح الآثري السوري.ولا تكتفي إيران بالعبث بالتاريخ السوري بل أن المواطنين السوريين أيضا عرضة للخطر بشكل كبير جدًا، لأن الميليشيات الموالية لإيران تقوم بتخزين قسم من أسلحتها وذخائرها ضمن مناطق مأهولة بالسكان غرب الفرات سواء في الميادين وريفها أو البوكمال وريفها، خوفًا من أي استهداف محتمل.