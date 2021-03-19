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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تمديد القيود الحدودية بين أمريكا والمكسيك حتى 21 أبريل

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:17 ص
القيود الحدودية
القيود الحدودية بين أمريكا والمكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة استمرار القيود المفروضة على السفر غير الضروري عبر الحدود الأمريكية المكسيكية حتى 21 أبريل المقبل، على الأقل.

وأضافت أن القيود سوف تسري أيضا على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي في تغريدة عبر موقع "تويتر" صباح اليوم: "للحيلولة دون المزيد من انتشار فيروس كوفيد19-، وبالتنسيق مع شركائنا في كندا والمكسيك، سوف تمدد الولايات المتحدة القيود على حركة السفر غير الضروري عبر حدودنا حتى يوم 21 أبريل، مع ضمان استمرار تدفق
التجارة وحركة السفر الضرورية".

وبحلول بعد غد الأحد، سيكون قد مر عام منذ بدء تطبيق هذه الإجراءات التي يتم تجديدها شهريا.

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