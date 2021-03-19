بسبب كورونا.. السلطات الفلسطينية تغلق بيت لحم

أغلقت السلطات الفلسطينية، محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، وفرضت قيودا داخلية وخارجية لوقف تفشي فيروس كورونا داخل المحافظة.وقالت الشرطة الفلسطينية، إن المؤسسة الأمنية في محافظة بيت لحم باشرت تنفيذ قرار المحافظ القاضي بالإغلاق الشامل للمحافظة، من مساء الخميس حتى صباح الأحد المقبل.وأكدت الشرطة أنها بدأت تشديد الإجراءات الوقائية لمنع الحركة من خلال وضع الحواجز، وانتشار مكثف لقوات الأمن، والحد من التنقل على مداخل المحافظة، وفصل المدن الرئيسية عن بعضها البعض.كما أنها توعدت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات والتعليمات الصادرة، وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.