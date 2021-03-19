رئيس إندونيسيا يدعو قمة «آسيان» لمناقشة أزمة ميانمار

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الجمعة إلى نهاية فورية للعنف في ميانمار، كما دعا قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى مناقشة الأزمة السياسية في البلاد والتي اندلعت عقب انقلاب عسكري شهدته ميانمار الشهر الماضي.وجاءت دعوة جوكو في خضم عمليات القمع التي ينفذها الجيش في ميانمار بحق المحتجين ضد الانقلاب العسكري، والتي خلفت أكثر من 200 ضحية على مدار الأسابيع الست الماضية.وأزاح الانقلاب الذي وقع في الأول من شهر فبراير الماضي الزعيمة المدنية في ميانمار، أون سان سو تشي من منصبها، واندلعت الاحتجاجات بشكل شبه فوري عقب الانقلاب ولم تهدأ منذ ذلك الحين، رغم زيادة أعداد القتلى والاعتقالات.