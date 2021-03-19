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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يتراجع في ظل ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:14 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعرض المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا لمزيد من الضغوط بسبب توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي انتعاشا اقتصاديا قويا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1733.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس الخميس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1731.50 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية "الدولار يتجاوب مع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتاد، لكنه أيضا يتفاعل مع وضع أقوى للاقتصاد الأمريكي الذي
يبدو أنه يتحسن بوتيرة أسرع.

"إذا زادت قوة الاقتصاد وما زال لا يوجد تضخم، هذا سيء للذهب".

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى فيما يزيد عن عام، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقفزت العوائد إذ تعهدت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمضي قدما في تحفيز نقدي قوي، قائلة إن ارتفاع التضخم في الأمد القريب سيكون مؤقتا في ظل توقعات بأقوى نمو اقتصادي للولايات المتحدة في
نحو 40 عاما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2650.19 دولار بعد أن ارتفع 7.3 بالمئة في الجلسة السابقة، عقب أن خفضت نورنيكل الروسية وهي أكبر منتج في العالم للمعدن تقديراتها للإنتاج مما غذى مخاوف بشأن الإمدادات.

والمعدن المستخدم في الحفز بقطاع السيارات على مسار تسجيل قفزة أسبوعية بنحو 12 بالمئة وهي الأكبر منذ أوائل نوفمبر.

واستقرت الفضة عند 26.04 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1204.62 دولار.

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