كوريا الشمالية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا بسبب مواطن

أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا بسبب قرارها بالسماح بتسليم مواطن كوري شمالي مشتبه بانخراطه في نشاط جنائي إلى الولايات المتحدة، بحسب وكالة فرانس برس.فيما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن بيونغيانع ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا بعد أن قضت محكمة هناك بإمكانية تسليم مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بغسل الأموال.وكان بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قال إن سلطات ماليزيا ارتكبت في ١٧ مارس الجاري "جريمة لا تغتفر عبر تسليمها بالقوة مواطنا بريئا من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة".وأعلنت الوزارة "القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا"، معتبرة أن ما حدث يمثل "عملا عدائيا" بحق بيونجيانج، مشيرة إلى أنه نفذ "إذعانا للضغوط الأميركية".ووصف البيان الشخص الذي لم تكشف هويته بأنه فرد منخرط في "أنشطة تجارة خارجية مشروعة في سنغافورة".