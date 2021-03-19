محافظة القاهرة تواصل أعمالها لتوسعة الطريق الدائري بالبساتين

تفقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين في القاهرة، استمرار أعمال رفع المرافق من العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة عزبة النصر ومنطقة بير أم سلطان.وعاين جودة استمرار أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر.وتم تسليم مبالغ التعويضات لأصحاب العقارات ذات الأولوية بمنطقة بير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر.وتأتي الأعمال في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة تسليم تعويضات أصحاب العقارات التي ستتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري.