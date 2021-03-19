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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تواصل أعمالها لتوسعة الطريق الدائري بالبساتين

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:09 ص
أعمال رفع المرافق
أعمال رفع المرافق
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين في القاهرة، استمرار أعمال رفع المرافق من العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة عزبة النصر ومنطقة بير أم سلطان.

وعاين جودة استمرار أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر.

وتم تسليم مبالغ التعويضات لأصحاب العقارات ذات الأولوية بمنطقة بير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر.

وتأتي الأعمال في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة تسليم تعويضات أصحاب العقارات التي ستتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري.
محافظة القاهرة تواصل أعمالها لتوسعة الطريق الدائري بالبساتين
محافظة القاهرة تواصل أعمالها لتوسعة الطريق الدائري بالبساتين
محافظة القاهرة تواصل أعمالها لتوسعة الطريق الدائري بالبساتين
محافظة القاهرة تواصل أعمالها لتوسعة الطريق الدائري بالبساتين

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