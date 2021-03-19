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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تسجل 4008 إصابات جديدة و102 وفاة بكورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:07 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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سجلت بلغاريا 4 آلاف و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 295 ألفا و777 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 17 ألفا و973 فصحا طبيا للكشف عن الجائحة.

وأضافت أن إجمالي حالات الوفيات المرتبطة بالجائحة في بلغاريا وصلت إلى 11 ألفا و817 شخصا بعد تسجيل 102 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 1584 شخصا للشفاء في الفترة نفسها ووصل إجمالي المتعافين إلى 232 ألفا و41 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات إلى 8 آلاف و82 حالة من بينهم 670 شخصا بوحدات العناية المركزة.

وأشارت أحدث الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الحالات النشطة في بلغاريا إلى 51 ألفا و919 شخصا.

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