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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ الأمريكي» يوافق على تثبيت بيرنز مديرًا لـCIA

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:02 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تثبيت عضوين جديدين في إدارة الرئيس جو بايدن، هما ويليام بيرنز في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه) وكسافييه بيسيرا في منصب وزير الصحّة.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن بيرنز حاز على إجماع أعضاء مجلس الشيوخ.

كان بيرنز دبلوماسيًّا على مدى 33 عامًا وشغل منصب سفير بلاده في موسكو.. وهو يتمتّع بخبرة عميقة في شؤون الأمن والاستخبارات، بعدما أمضى أكثر من ثلاثة عقود في السلك الخارجي للولايات المتحدة، بما في ذلك فترة عمله سفيرًا في روسيا من 2005 إلى 2008.

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