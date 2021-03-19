«نظافة القاهرة» تواصل رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية

واصلت هيئة نظافة القاهرة أعمال رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات بالفسطاط.وقامت الهيئة تحت قيادة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بدهان جميع الأسوار بطول الكورنيش بخط سير المومياوات من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات بمصر القديمة.كما قام عمال الهيئة بتقليم النخل بطول الكورنيش بخط سير المومياوات.