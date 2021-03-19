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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نظافة القاهرة» تواصل رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:08 ص
نظافة القاهرة
نظافة القاهرة
مصطفى عبدالله
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واصلت هيئة نظافة القاهرة أعمال رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات بالفسطاط.

وقامت الهيئة تحت قيادة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بدهان جميع الأسوار بطول الكورنيش بخط سير المومياوات من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات بمصر القديمة.

كما قام عمال الهيئة بتقليم النخل بطول الكورنيش بخط سير المومياوات.
«نظافة القاهرة» تواصل رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية
«نظافة القاهرة» تواصل رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية
«نظافة القاهرة» تواصل رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية
«نظافة القاهرة» تواصل رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية

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