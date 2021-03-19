التنمية المحلية: نتعاون مع كافة الجهات لزيادة موارد المحافظات

أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لتحسين إدارة كافة الموارد المالية المتاحة بالمحافظات وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصيانة اللازمة لها والتعامل مع أي طارئ.وأضاف أن الوزارة تتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومجلس النواب لزيادة الكفاءة المالية للمحافظات وتعظيم الإيرادات فيما يخص ملفات الإعلانات والمواقف وساحات الانتظار والأسواق وباقى الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة المحلية، ووجه وزير التنمية المحلية بدراسة تطبيق بعض المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها في الاجتماع وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج تمهيدًا لتعميمها بعد ذلك في بعض المحافظات، وعلى رأسها ميكنة عمليات تحصيل مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لوائح مالية موحدة خاصة بالقطاعات الخدمية.