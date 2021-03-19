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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحياء القاهرة تتابع الإجراءات الاحترازية والمخالفات البنائية

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:25 ص
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية
مصطفى عبدالله
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واصلت أحياء محافظة القاهرة من حملاتها الرقابة على المنشأت، حيث شن حي شرق مدينة نصر حملات رقابية لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومراجعة تراخيص المنشأت، وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع سنتر تعليمى بالعنوان ٢٣ شارع عمر زعفان ويفتح على شارع محمد يوسف موسى لإدارته دون ترخيص.

وتم غلق وتشميع سنتر تعليمى بالعنوان ١٣ شارع محمد مندور، وذلك لإدارته دون ترخيص.

كما تم غلق وتشميع مطعم بيتزا بيروت بالعقار ٦ هشام لبيب لإدارته دون ترخيص.

وتم إغلاق وتشميع كافيه خان الخليلي بالعنوان ٢٣ شارع محمد توفيق من شارع المقريفى، وذلك لإدارته دون ترخيص.

وتم غلق كافيه "باشا مصر" والتحفظ على الشيش الموجودة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم مصادرة عدد ٣٠ شيشة من داخل كافيه جومانجي بمساكن عثمان عمارة رقم ٧١.

وفي حي شبرا قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بالمرور على المجمعات الاستهلاكية ومحلات تجارية والسوبر ماركت ومراقبة أسعار السلع الغذائية ومحاربة السوق السوداء ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.

وفي حي السيدة زينب قام الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، بإزالة مبانى مخالفة خلف بلوك ١٨ مساكن زينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وفي حي المقطم قام العميد أحمد محمود أبو بكر رئيس الحي بقيادة حملة مع الإدارات المعاونة له بالحي وشرطة المرافق، وتم رفع الإشغالات بجميع أشكالها، وتم تنفيذ العديد من قرارات الغلق للمقاهي والمحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
أحياء القاهرة تتابع الإجراءات الاحترازية والمخالفات البنائية
أحياء القاهرة تتابع الإجراءات الاحترازية والمخالفات البنائية
أحياء القاهرة تتابع الإجراءات الاحترازية والمخالفات البنائية
أحياء القاهرة تتابع الإجراءات الاحترازية والمخالفات البنائية

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