مصرع وإصابة 5 بحادثى سير فى البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح وكدمات مختلفة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد بوصول «محمود سعيد فرغلي الأطرش» (60 سنة) مقيم مينا البصل بمحافظة الإسكندرية إلى مستشفى رشيد العام جثة هامدة إثر اصطدام سيارة به أثناء عبور الطريق.تمَّ التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى رشيد العام.كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "دبابة" بطريق شركة الكهرباء بجوار بركة غليون.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "محمد محمد المطوبسي" (55 سنة) و"علي يوسف عويضة" (40 سنة) و"محمد محمد الفخفاخ" (50 سنة) والسيد فؤاد إبراهيم" (24 سنة) وجميعهم مقيمون بناحية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.تم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.