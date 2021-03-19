افتتاح معرض للأسر المنتجة فى روض الفرج

واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية جولاته بأحياء المنطقة الشمالية حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، بمتابعة المعارض المقامة بها للتيسير على المواطنين.وافتتح فوزي، بحضور رئيس حي روض الفرج، الخميس، معرض الأسرة المنتجة للملابس الجاهزة بمناسبة عيد الأم التابع لإدارة روض الفرج للشئون الاجتماعية بأسعار مخفضة.ومر فوزي بحضور رئيس حي شبرا على بعض الشوارع بحي شبرا التي يوجد بها تحسين لخطوط المياه. وتابع خلال جولته عملية رصف الشوارع طبقًا لخطة الرصف.