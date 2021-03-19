توتر فى الجزائر بعد طرد مزارعين مغربيين على الحدود

ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، استمرار تظاهر مئات الأشخاص، في فجيج في جنوب شرق المغرب احتجاجا على طرد الجزائر مزارعين مغربيين يسمح لهم عادة بزراعة التمور في هذه المنطقة الحدودية.وأثارت عملية الطرد هذه توترا في هذه البلدة الصغيرة المعروفة بواحتها، حيث سار حشد غاضب ضم رجالا ونساءً وأطفالا بلغ عددهم الأربعة آلاف بحسب المتظاهرين، على مدى ساعتين مرددين شعارات غاضبة، وأغلقت كل متاجر البلدة.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن السلطات الجزائرية أعطت المزارعين المغربيين الذين يستثمرون هذه الأراضي، مهلة متفقا عليها لإخلاء المكان وقد أغلقت كل المعابر الحدودية عند منتصف ليل الأربعاء كما كان معلنا.