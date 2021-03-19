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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» تهنئ الجيش الأبيض بيوم الطبيب المصري

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:08 ص
محمد عطية، مدير مديرية
محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم
مصطفى عبدالله
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هنأ محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أطباء مصر المخلصين بيوم الطبيب المصري الموافق يوم 19 مارس اعترافا بفضل الأطباء.

وقدم وكيل تعليم القاهرة خالص التهاني والتحيات لكل طبيب وطبيبة من أبناء ضحوا بحياتهم وراحتهم وجهدهم في سبيل إنقاذ المصريين من فيروس كورونا والوباء الذي اجتاح البلاد والعالم أجمع وقد ضربوا أروع مثل فى التضحيات والعطاء للحفاظ على أرواح وصحة المصريين.

وأشار عطية إلى أن أطباء مصر هم جند مصر الأبيض الذين يقفون فى المقدمة ويضحون ويواجهون ويتحملون العناء بجد وإخلاص ويحملون على كتفهم مسئولية لا يستطيع تحملها غيرهم.

وتابع أن هذه الأيام تاريخية تمر بها بلادنا ويجب علينا حماية بلادنا والدفاع عنها ضد الفيروس بالوقوف جميعا يد واحدة لمواجهة هذا الفيروس على أكمل وجه ولنتفانى فى أداء مهماتنا الكبيرة تلبية لنداء الوطن.

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