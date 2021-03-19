الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق.وقالت اللجنة بيان إن إحدى الحالات كانت عدوى محلية في إقليم شنشي، وهي أول حالة محلية لكوفيد-19 في الصين منذ 14 فبراير.وكانت الحالات العشر الأخرى وافدة من الخارج وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس من ست حالات في اليوم السابق.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90083 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4636.