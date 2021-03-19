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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تضع اللمسات الأخيرة لـ«الموكب الملكى»

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:58 ص
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة استكمال تركيب الجرانيت أمام معهد الأورام، حسب التجهيزات النهائية لسير موكب المومياوت الملكية المقرر نقلها من المتحف المصري إلى متحف الحضارات.

وشددت نائب المحافظ على رفع الإشغالات ودهان بعض العقارات والأرصفة الواقعة بالمسار، إلى جانب مراجعة النافورة التجميلية بميدان فم الخليج ورفع كفاءتها، مشددة على رفع أى مخلفات أو إشغالات من جانبى نهر النيل.

وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال طلاء كافة الأسوار ورفع كفاءتها، مع إزالة أى تشوهات عليها، وطلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة، وتوحيد الواجهات للعقارات والمحال بالميادين.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه جارى مراجعة دهانات أجسام وأسوار كافة الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل، والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، وكذلك رفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير والتأكيد على مراجعة وحدات الإنارة والأعمدة وتحديثها.

وأكدت أنه تم رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية، إلى جانب العناية بالمسطحات الخضراء، مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد، وذلك على طول امتداد خط سير المومياوات.

وأضافت عبدالمنعم أنه ضمن الإنجازات الواقعة بخط السير "تطوير كوبرى المانسترلى" بنطاق حى مصر القديمة، لافتة إلى أهميته التراثية والتاريخية وتصميمه ذو الطابع المعمارى المميز، باعتباره الرابط منطقة أثر النبى بمنطقة المقياس بمنيل الروضة، ومروره بنهر النيل.

يذكر أن الحدث العالمى سوف يسير عبر موكب ملكى ضخم يليق بملوك مصرالقديمة، يشهده العالم أجمع، حيث سيتم من خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، ويأتى هذا فى إطار توجيهات الدولة بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهودها الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

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