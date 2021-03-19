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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

منتجون: حفل جوائز الأوسكار سيكون بالحضور الشخصى ولن يستخدم تطبيق زوم

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:35 ص
حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار
وكالات
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قال منتجون إن حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في أبريل نيسان سيكون حدثا حميميا لن يستخدم فيه تطبيق زوم وسيقتصر على المرشحين والمقدمين وضيوفهم.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، سيُقام العرض لتوزيع أرفع الجوائز مقاما في صناعة السينما في كل من محطة يونيون للسكك الحديدية في وسط مدينة لوس انجليس والمقر التقليدي لجوائز الأوسكار في مسرح دولبي بهوليوود.

وسيخضع كل الحاضرين لفحوص وسيكون هناك فريق سلامة لكوفيد-19 في الموقع طوال مساء يوم 25 أبريل

وقال المنتجون ستيفن سودربيرج وجيسي كولينز وستيسي شير في مذكرة لأكثر من 200 مرشح هذا العام "لن يكون تطبيق زوم خيارا متاحا خلال الحفل".

وأضاف المنتجون "نبذل قصارى جهدنا لتوفير أمسية آمنة وممتعة لكم جميعا شخصيا، وكذلك لجميع الملايين من محبي الأفلام حول العالم، ونشعر أن هذا الشيء الافتراضي سيقلل من هذه الجهود"..

وذكروا أن المرشحين وضيوفهم سيتجمعون في ساحة بمحطة يونيون، بينما ستُقام فعاليات العرض الأخرى مباشرة داخل مسرح دولبي على بعد حوالي 13 كيلومترا.

وفي العادة، كان المئات من كبار نجوم السينما في العالم يجتمعون في المسرح الذي يسع 3400 مقعدا لحضور عرض حي تسبقه مراسم على سجادة حمراء تعج بالمصورين وأطقم التصوير.

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