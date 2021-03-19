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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يبدأ زيارة الهند

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:33 ص
لويد أوستن
لويد أوستن
وكالات
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يبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة زيارة إلى الهند، في الوقت الذي تتطلع فيه الدولتان الحليفتان إلى تعزيز العلاقات الدفاعية وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات الأمنية.

ويخطط أوستن، الذي يعتبر أول مسؤول كبير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور الهند، لعقد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال بعد أن يبدأ جولته في الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري.

وقال مسؤولون إن يوم السبت سيكون اليوم الرئيسي في لقاءات أوستن في الهند، حيث من المقرر أن يجري محادثات مكثفة مع نظيره راجناث سينج، بالاضافة إلى قادة هنود آخرين.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان القضايا الرئيسية بما في ذلك تحقيق التوازن في مواجهة القوة والنفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما ستناقش الهند والولايات المتحدة الوضع في أفغانستان الذي يعتبر مهما للأمن الإقليمي والدولي.

وبدأت الهند والصين الشهر الماضي في فك اشتباك قواتهما التي كانت تخوض مواجهة عسكرية في منطقة لاداخ المتنازع عليها في جبال الهيمالايا منذ مايو.

ووقعت حادثة اشتباك في يونيو أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، في أسوأ مواجهة من هذا النوع منذ 45 عاما.

وتوطدت العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2016، تم تصنيف الهند كشريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة.

ووقعت الدولتان اتفاقيات دفاعية وأمنية رئيسية حتى مع تزايد الصفقات الدفاعية، حيث اشترت الهند ما قيمته أكثر من 20 مليار دولار من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة منذ عام 2008.

ويزور أوستن الهند بعد اليابان وكوريا الجنوبية، حيث رافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين في المحادثات هناك.

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