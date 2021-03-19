تفاصيل غضب «كلوب» من صلاح.. «أين اختفت الأحضان»

"مو صلاح.. فخر العرب" دائما ما يرتبط اسمه بالأهداف والتألق مع فريق ليفربول الإنجليزي، حيث تتغنى الجماهير باسمه، عدسات الكاميرات التي دائما ما تلاحقه أنه محمد صلاح ابن نجريج وأسطورة ليفربول في الوقت الحالي.«أحضان كلوب لمو صلاح.. أين اختفت؟»العلاقة بين المدرب الألماني يورجن كلوب ومحمد صلاح، في بداية الاحتراف كانت بمثابة علاقة الأب بابنه، فلا تمر مباراة إلا ويشيد بأداء الفرعون المصري، دائما ما كان يبقي عليه في الكثير من المبارايات.وبالرغم من تلك العلاقة إلا أنها في الفترة الأخيرة شهدت بعض التوتر بين الثنائي بسبب سوء النتائج التي يمر بها الفريق الإنجليزي واحتلاله للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري، ففي كثير من المباريات لم يشارك محمد صلاح أساسيًا، وإذا شارك يستبدل في الشوط الثاني، الأمر الذي تسبب في اتساع الفجوة بينهما.لم تترك الصحافة الإنجليزية الفرصة، وانهالت التقارير والتي كانت تحمل عنوان "صلاح المتمرد"، وتفرض الكثير من التكهنات حول رحيله عن الفريق، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة واختفاء "أحضان كلوب".كلوب: «صلاح بالأرقام أسطورة ليفربول بالجيل الحالي»يتربع النجم المصري على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، الأمر الذي جعله أسطورة ليفربول في الوقت الحالي، كما أنه حاصد لجائزة هدف الشهر لأكثر من 6 مرات متتالية.ودائما ما يتحدث المدرب يورجن كلوب عن محمد صلاح بشكل إيجابي، ولكن في الفترة الأخيرة، سئل عن رحيل صلاح، وكانت الإجابة "في يد الإدارة"، على عكس السابق.طالع محمد صلاح.. «الرحيل أم البقاء أفضل»محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من مواليد برج الجوزاء، حيث إنه من مواليد، 15 يونيو 1992.ويعد برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية التي تنتمي إلى مواليد الفترة التي تقع ما بين يوم 21 من شهر مايو وحتى يوم 20 من شهر يونيو، حيث يحتل الجوزاء المرتبة الثالثة في تصنيفه بين الأبراج ويتأثر مواليده بكوكب عطارد.ويعد الطموح والبحث عن النجاح من الصفات التي يتميز بها مولود برج الجوزاء، بالإضافة إلى السعي وراء كل ما هو جديد، الأمر الذي يرجح فكرة الرحيل عن الفريق الإنجليزي.من جانبها، توقعت خبيرة الأبراج والفلك العراقية جاكلين عقيقي، المزيد من النجاحات بالنسبة لمولود برج الجوزاء، بالإضافة إلى استقراره على الصعيد العاطفي.