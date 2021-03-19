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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تعتزم إرسال لقاحات مضادة لكورونا الى المكسيك وكندا

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:14 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ملايين الجرعات من لقاحات شركة استرازينيكا المضادة لكوفيد-19 إلى المكسيك وكندا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" لدى الولايات المتحدة عشرات الملايين من الجرعات من هذا اللقاح الذي لم يتلقَّ، في هذه المرحلة، الضوء الأخضر من السلطات الصحية الأميركية.

ووفقًا للمتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي، فإن الخطة قيد الدرس تشمل إرسال 2،5 مليون جرعة إلى المكسيك و1،5 مليون جرعة إلى كندا.

وشددت على أن "أولويتنا تظل تطعيم الأميركيين"، لكن "الوباء لا يعرف حدودًا".

وستتلقى المكسيك لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة في إطار اتفاق أبرمه رئيسا البلدين، وفق ما أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد.

ولم يكشف إبرارد من جهته نوع اللقاحات ولا الكمية التي ستصل المكسيك.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي في تغريدة "هناك اتفاق حول اللقاحات مع الولايات المتحدة بعد محادثة بين الرئيسين (أندريس مانويل) لوبيز أوبرادور و(جو) بايدن".

وأضاف أنه سيقدم الجمعة تفاصيل حول الاتفاق "لأننا لا زلنا نعمل عليه".

وعقد بايدن ولوبيز اجتماعا افتراضيا بداية مارس تناولا فيه مسائل مهمة في العلاقة الثنائية، مثل الهجرة وكذلك اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتلقت المكسيك حتى الآن 870 ألف جرعة فقط من لقاح أسترازينيكا بموجب اتفاق مع الحكومة الهندية، رغم أن السلطات وقعت اتفاقا أوليا مع أسترازينيكا في ديسمبر لشراء 77،4 مليون جرعة.

وفي الإجمال، تلقى البلد الذي يعد 126 مليون نسمة 7،16 ملايين جرعة من لقاحات مختلفة، استعملت منها 4،73 ملايين جرعة.

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