4 مواد غذائية مفيدة غنية بالبوتاسيوم

كشفت الدكتورة آمي شابيرو، خبيرة التغذية الأمريكية، دور البوتاسيوم في الجسم وفائدته الصحية، مشيرة إلى أن هناك مواد غذائية غنية بهذا العنصر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، البوتاسيوم هو أحد العناصر المهمة الضرورية للإنسان، حيث يساعد على تخفيض ضغط الدم وخطر الجلطة الدماغية وتكون الحصى في الكلى وهشاشة العظام، ويمنع غسيل الكالسيوم من العظام.وتنصح شابيرو، بإضافة المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم التالية إلى النظام الغذائي:الأفوكادوتحتوي نصف ثمرة الأفوكادو على 10% من حاجة الجسم اليومية للبوتاسيوم، بالإضافة إلى أن الأفوكادو يحتوي على ألياف غذائية ودهون مفيدة للقلب.البطاطا الحلوةبالإضافة إلى احتواء البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهي غنية بفيتامين А، الذي يحسّن حدة البصر وحالة الجلد.السبانختحتوي السبانخ بالإضافة إلى البوتاسيوم، على اللوتين والزياكسانثين والألياف الغذائية وحمض الفوليك، الضرورية للعين.البطيخ الأحمريمكن أن يعوض البطيخ الأحمر النقص الحاصل في مستوى البوتاسيوم في الخريف، كما يحتوي على نسبة جيدة من فيتامينات A وC والألياف الغذائية، والبطيخ الأحمر الغني بمضادات الأكسدة، التي تخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.وتنصح الخبيرة أيضا، بإضافة البقوليات والمشمش المجفف والرمان إلى النظام الغذائي.