أشرف رشاد يشارك فى احتفالية تكريم الأم المثالية بشبرا الخيمة

شارك المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، زعيم الأغلبية البرلمانية، في احتفالية تكريم الأم المثالية والطفل اليتيم، والتي نظمتها أمانة شبرا الخيمة غرب، تحت رعاية النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب.جاء ذلك بحضور، النائب حسام الخولي رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر أمين مستقبل وطن بالقليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، وعدد من نواب البرلمان وقادة وأعضاء الحزب بالمحافظات المختلفة.وشهد الحفل مجموعة من العروض الفنية والمسرحية لمجموعة من البراعم والشباب؛ الذين أبهروا الحضور بموهبتهم ورسائلهم الوطنية التي قدموها من خلال العروض.وكرم "رشاد"خلال فعاليات الحفل الأمهات المثاليات والأطفال الأيتام، وأكد لهم أن هذا التكريم هو مجرد جزء بسيط من واجب المجتمع لهم على عطاءهم وجهدهم وأن مستقبل وطن يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.كما أهدت أمانة الحزب في نهاية الحفل درع التكريم للمهندس أشرف رشاد تتويجًا لجهوده وعطاءه تحت قبة البرلمان بوصفه زعيمًا للأغلبية، بجانب عطاءه لتطوير أداء حزب مستقبل وطن في كونه حزبًا يمثل صوت ونبض المصريين ومعبرًا عن طموحاتهم وآمالهم وحاملًا لآلامهم.