تعرف على أوقات وأماكن فصل الكهرباء بطنطا اليوم

أعلنت شركة كهرباء الغربية، أنه سيتم فصل سكشن "1، 2، 3" بمدينة طنطا، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، اليوم الجمعة، وذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى.وأضافت الشركة، فى بيان صدر عنها، أن الأماكن المتأثرة بالفصل هى "مصنع المهمات، العجيزى، شارع 10، سوق الإثنين، امتداد حسن شحاتة اتجاه موقف شبين، شارع التحرير، آخر شارع الحكمة، آخر شارع الشيتى، سكة سيجر، ترعة الشيتى اتجاه اليسار"، وناشدت الشركة قاطنى تلك المناطق بتوفير احتياجاتهم خلال تلك المدة.