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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 546 مخالفة مرورية بالغربية

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:29 ص
مخالفة مرورية بالغربية
مخالفة مرورية بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شنت إدارة المرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عمرو رأفت، حملة مرورية على الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الخميس، تم خلالها تحرير 546 مخالفة مرورية متنوعة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عمرو رأفت، مدير إدارة مرور الغربية، بتحرير وضبط 546 مخالفة متنوعة، شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما حصلت الحملة غرامات تم تحريرها بلغت 38 ألفا و150 جنيها غرامات فورية، ومصادرة المركبات والدراجات المضبوطات، وإخطار النيابات المختصة بذلك.

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