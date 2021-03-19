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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يشددد على متابعة إصلاح خط المياه بشارع الجلاء

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:44 ص
جريدة الدستور
كريم أنور
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كلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بمتابعة الخدمات والمرافق العامة.

ويتابع العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع أشغال بورتوفيق، أعمال صيانة وإصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بشارع الجلاء أمام قصر الثقافة بحي السويس.

وتواصل سيارات التانكات شفط المياه المتراكمة بالشارع نتيجة كسر خط المياه، مما أثر على حركة المرور.

كما كلف المحافظ كلا من السكرتير العام المساعد عميد إيهاب سراج الدين، ورئيس حي السويس المهندسة فاتن الشامي، وإدارة الأزمات والمرور، والإدارات الهندسية بحي السويس، بمتابعة الموقف حتى الإصلاح، على أن يتم تشغيل المياه فور الانتهاء من الإصلاح.

وكانت منطقة قريبة من محيط مبنى ديوان محافظة السويس وقصر ثقافة السويس ومجمع المحاكم قد امتلأت بالمياه المتسربة نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه، في الساعات الأخيرة من مساء الخميس.

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